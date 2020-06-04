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5 неочевидных фактов о коронавирусах 

Мира Маркина 2 часа назад
До пандемии COVID-19 отнюдь не многие люди, далекие от медицины, биологии и науки, знали о том, что такое коронавирус. Впрочем, даже сейчас мы имеем смутное представление о том, чем этот вирус является. Все ли коронавирусы заражают людей, когда впервые ученые узнали о них и причем тут лихорадящий кот? Об этом и многом другом расскажет "Рамблер".

Лихорадящий кот

Первый случай коронавирусного заболевания был выявлен у лихорадящего кота в 1912 году. Но лишь спустя несколько десятилетий ученые столкнулись с первым человеческим коронавирусом — HCoV, его выделили из слизи пациента с простудой.

Почему "корона"

Коронавирус стал называться именно так после того, как в 1968 году ученые под электронным микроскопом разглядели похожие на корону белковые шипы.

Не все коронавирусы заражают людей

На сегодняшний день исследователи знают лишь о семи коронавирусах из 10, которые способны заразить человека. При этом тяжелые респираторные заболевания вызывают лишь три из них: коронавирус тяжёлого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-1), коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) и новый коронавирус (SARS-CoV-2).

Домашние животные — носители, но не переносчики

По мнению ученых, собаки и кошки действительно могут заразиться коронавирусом от человека, однако передать его другим людям они не способны. Наиболее уязвимыми к вирусу являются кошки и хорьки, поскольку их рецептор ACE2 больше всего похож на человеческий.

Самый сложный геном

У коронавирусов самый большой и сложный геном из всех РНК-вирусов — до 32 000 пар нуклеотидных оснований.
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