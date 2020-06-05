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Ученые объяснили вред сиропов от кашля при COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученые объяснили вред сиропов от кашля при COVID-19
Фото: depositphotos.com
Международная группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что распространенный в безрецептурных лекарствах от кашля и простуды ингредиент может навредить пациенту с COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.
Ученые пришли к выводу, что декстрометорфан, популярный активный ингредиент в сиропах от кашля, может спровоцировать размножение патогенных микроорганизмов SARS-CoV-2.
Специалисты выяснили это после эксперимента на клетках африканских зеленых обезьян. Этот биоматериал был взят по причине того, что его реакция на медикаменты очень похожа на человеческую. В ходе опытов выяснилось, что при введении декстрометорфана в инфицированные клетки животных скорость роста SARS-CoV-2 увеличивалась.
Декстрометорфан используют в производстве лекарств от кашля и простуды для подавления в мозге сигналов, которые провоцируют рефлекс кашля.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названо условие вакцинации от коронавируса.
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Коронавирус
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