Стало известно, сколько новых случаев коронавируса выявлено за прошедшие сутки. Официальную статистику публикует Оперштаб.
В России за прошедшие сутки выявлен 8831 случай коронавируса в 85 регионах страны. У 38,2% пациентов не было выявлено никаких клинических проявлений болезни.
Было зафиксировано 169 летальных исходов. Также полностью выздоровело 8666 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
- Москва — 1998
- Московская область — 767
- Санкт-Петербург — 375
- Нижегородская область — 319
- Свердловская область — 298
- Ростовская область — 184
- Смоленская область — 142
- Красноярский край — 141
- Ханты-Мансийский АО — 140
- Иркутская область — 138
- Архангельская область — 133
- Республика Дагестан — 122
- Ивановская область — 117
- Челябинская область — 113
- Псковская область — 112
- Тульская область — 110
- Волгоградская область — 109
- Республика Башкортостан — 107
- Воронежская область — 105
- Новосибирская область — 104
- Ульяновская область — 100
- Брянская область — 96
- Саратовская область — 94
- Республика Саха (Якутия) — 94
- Астраханская область — 93
- Калужская область — 91
- Ставропольский край — 86
- Орловская область — 85
- Пензенская область — 84
- Чувашская Республика — 83
- Краснодарский край — 80
- Карачаево-Черкесская Республика — 78
- Белгородская область — 76
- Республика Тыва — 76
- Ярославская область — 74
- Кабардино-Балкарская Республика — 74
- Курская область — 73
- Рязанская область — 73
- Тверская область — 73
- Алтайский край — 69
- Тамбовская область — 67
- Кировская область — 63
- Самарская область — 63
- Липецкая область — 62
- Хабаровский край — 60
- Омская область — 58
- Оренбургская область — 56
- Приморский край — 56
- Владимирская область — 55
- Ямало-Ненецкий АО — 55
- Новгородская область — 53
- Ленинградская область — 52
- Удмуртская Республика — 52
- Республика Татарстан — 51
- Пермский край — 51
- Тюменская область — 49
- Республика Северная Осетия — 47
- Республика Бурятия — 46
- Республика Марий Эл — 39
- Республика Мордовия — 39
- Забайкальский край — 39
- Камчатский край — 35
- Мурманская область — 33
- Республика Адыгея — 33
- Томская область — 32
- Республика Ингушетия — 31
- Республика Коми — 29
- Республика Хакасия — 25
- Республика Карелия — 24
- Калининградская область — 23
- Кемеровская область — 22
- Амурская область — 22
- Вологодская область — 20
- Республика Калмыкия — 19
- Костромская область — 17
- Республика Алтай — 16
- Чеченская Республика — 13
- Магаданская область — 11
- Республика Крым — 7
- Еврейская АО — 6
- Курганская область — 4
- Сахалинская область — 4
- Чукотский АО — 4
- Ненецкий АО — 1
- Севастополь — 1
Всего в стране выявлено 441108 случаев коронавируса. Зарегистрировано 5384 летальных исхода. Вылечилось 204623 человека.
Ранее "Рамблер" писал, что Минздрав назвал возможный первый симптом COVID-19.