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Опубликована ежедневная статистика по коронавирусу в России 

Стелла Шмель 46 минут назад
Стало известно, сколько новых случаев коронавируса выявлено за прошедшие сутки. Официальную статистику публикует Оперштаб.
В России за прошедшие сутки выявлен 8831 случай коронавируса в 85 регионах страны. У 38,2% пациентов не было выявлено никаких клинических проявлений болезни.
Было зафиксировано 169 летальных исходов. Также полностью выздоровело 8666 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
  • Москва — 1998
  • Московская область — 767
  • Санкт-Петербург — 375
  • Нижегородская область — 319
  • Свердловская область — 298
  • Ростовская область — 184
  • Смоленская область — 142
  • Красноярский край — 141
  • Ханты-Мансийский АО — 140
  • Иркутская область — 138
  • Архангельская область — 133
  • Республика Дагестан — 122
  • Ивановская область — 117
  • Челябинская область — 113
  • Псковская область — 112
  • Тульская область — 110
  • Волгоградская область — 109
  • Республика Башкортостан — 107
  • Воронежская область — 105
  • Новосибирская область — 104
  • Ульяновская область — 100
  • Брянская область — 96
  • Саратовская область — 94
  • Республика Саха (Якутия) — 94
  • Астраханская область — 93
  • Калужская область — 91
  • Ставропольский край — 86
  • Орловская область — 85
  • Пензенская область — 84
  • Чувашская Республика — 83
  • Краснодарский край — 80
  • Карачаево-Черкесская Республика — 78
  • Белгородская область — 76
  • Республика Тыва — 76
  • Ярославская область — 74
  • Кабардино-Балкарская Республика — 74
  • Курская область — 73
  • Рязанская область — 73
  • Тверская область — 73
  • Алтайский край — 69
  • Тамбовская область — 67
  • Кировская область — 63
  • Самарская область — 63
  • Липецкая область — 62
  • Хабаровский край — 60
  • Омская область — 58
  • Оренбургская область — 56
  • Приморский край — 56
  • Владимирская область — 55
  • Ямало-Ненецкий АО — 55
  • Новгородская область — 53
  • Ленинградская область — 52
  • Удмуртская Республика — 52
  • Республика Татарстан — 51
  • Пермский край — 51
  • Тюменская область — 49
  • Республика Северная Осетия — 47
  • Республика Бурятия — 46
  • Республика Марий Эл — 39
  • Республика Мордовия — 39
  • Забайкальский край — 39
  • Камчатский край — 35
  • Мурманская область — 33
  • Республика Адыгея — 33
  • Томская область — 32
  • Республика Ингушетия — 31
  • Республика Коми — 29
  • Республика Хакасия — 25
  • Республика Карелия — 24
  • Калининградская область — 23
  • Кемеровская область — 22
  • Амурская область — 22
  • Вологодская область — 20
  • Республика Калмыкия — 19
  • Костромская область — 17
  • Республика Алтай — 16
  • Чеченская Республика — 13
  • Магаданская область — 11
  • Республика Крым — 7
  • Еврейская АО — 6
  • Курганская область — 4
  • Сахалинская область — 4
  • Чукотский АО — 4
  • Ненецкий АО — 1
  • Севастополь — 1
Всего в стране выявлено 441108 случаев коронавируса. Зарегистрировано 5384 летальных исхода. Вылечилось 204623 человека.
Ранее "Рамблер" писал, что Минздрав назвал возможный первый симптом COVID-19.
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Коронавирус , Видео , Минздрав РФ
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