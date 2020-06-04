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Стало известно, сколько новых случаев коронавируса выявлено за прошедшие сутки. Официальную статистику публикует Оперштаб.

В России за прошедшие сутки выявлен 8831 случай коронавируса в 85 регионах страны. У 38,2% пациентов не было выявлено никаких клинических проявлений болезни.

Было зафиксировано 169 летальных исходов. Также полностью выздоровело 8666 человек.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

Москва — 1998

Московская область — 767

Санкт-Петербург — 375

Нижегородская область — 319

Свердловская область — 298

Ростовская область — 184

Смоленская область — 142

Красноярский край — 141

Ханты-Мансийский АО — 140

Иркутская область — 138

Архангельская область — 133

Республика Дагестан — 122

Ивановская область — 117

Челябинская область — 113

Псковская область — 112

Тульская область — 110

Волгоградская область — 109

Республика Башкортостан — 107

Воронежская область — 105

Новосибирская область — 104

Ульяновская область — 100

Брянская область — 96

Саратовская область — 94

Республика Саха (Якутия) — 94

Астраханская область — 93

Калужская область — 91

Ставропольский край — 86

Орловская область — 85

Пензенская область — 84

Чувашская Республика — 83

Краснодарский край — 80

Карачаево-Черкесская Республика — 78

Белгородская область — 76

Республика Тыва — 76

Ярославская область — 74

Кабардино-Балкарская Республика — 74

Курская область — 73

Рязанская область — 73

Тверская область — 73

Алтайский край — 69

Тамбовская область — 67

Кировская область — 63

Самарская область — 63

Липецкая область — 62

Хабаровский край — 60

Омская область — 58

Оренбургская область — 56

Приморский край — 56

Владимирская область — 55

Ямало-Ненецкий АО — 55

Новгородская область — 53

Ленинградская область — 52

Удмуртская Республика — 52

Республика Татарстан — 51

Пермский край — 51

Тюменская область — 49

Республика Северная Осетия — 47

Республика Бурятия — 46

Республика Марий Эл — 39

Республика Мордовия — 39

Забайкальский край — 39

Камчатский край — 35

Мурманская область — 33

Республика Адыгея — 33

Томская область — 32

Республика Ингушетия — 31

Республика Коми — 29

Республика Хакасия — 25

Республика Карелия — 24

Калининградская область — 23

Кемеровская область — 22

Амурская область — 22

Вологодская область — 20

Республика Калмыкия — 19

Костромская область — 17

Республика Алтай — 16

Чеченская Республика — 13

Магаданская область — 11

Республика Крым — 7

Еврейская АО — 6

Курганская область — 4

Сахалинская область — 4

Чукотский АО — 4

Ненецкий АО — 1

Севастополь — 1

Всего в стране выявлено 441108 случаев коронавируса. Зарегистрировано 5384 летальных исхода. Вылечилось 204623 человека.