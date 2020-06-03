Минздрав назвал возможный первый симптом COVID-19 

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Первым возможным симптомом инфицирования коронавирусом могут быть поражения кожи. Информация следует из седьмой версии методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Ангииты; Папуло-сквамозные сыпи и розовый лишай; Токсидермии; Крапивница; Инфекционные эритемы и кореподобные сыпи; Папуло-везикулезные высыпания по типу милиарии и эккринной потницы; Артифициальные поражения (трофические изменения тканей лица). У пациентов могут наблюдаться дерматозы и кожные сыпи, которые подразделяются на семь групп:

Согласно данным из документа, у пожилых людей заболевание может протекать бессимптомно, однако есть риск возникновения бреда, конъюнктивита, тахикардии и сниженного артериального давления.