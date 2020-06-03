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Минздрав назвал возможный первый симптом COVID-19 

Мария Сергеева 2 часа назад
Минздрав назвал возможный первый симптом COVID-19
Фото: depositphotos.com
Первым возможным симптомом инфицирования коронавирусом могут быть поражения кожи. Информация следует из седьмой версии методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
У пациентов могут наблюдаться дерматозы и кожные сыпи, которые подразделяются на семь групп:
  1. Ангииты;
  2. Папуло-сквамозные сыпи и розовый лишай;
  3. Токсидермии;
  4. Крапивница;
  5. Инфекционные эритемы и кореподобные сыпи;
  6. Папуло-везикулезные высыпания по типу милиарии и эккринной потницы;
  7. Артифициальные поражения (трофические изменения тканей лица).
Согласно данным из документа, у пожилых людей заболевание может протекать бессимптомно, однако есть риск возникновения бреда, конъюнктивита, тахикардии и сниженного артериального давления.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врачи назвали необратимое последствие коронавируса.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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