Минздрав назвал возможный первый симптом COVID-19 

Первым возможным симптомом инфицирования коронавирусом могут быть поражения кожи. Информация следует из седьмой версии методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
У пациентов могут наблюдаться дерматозы и кожные сыпи, которые подразделяются на семь групп:
- Ангииты;
- Папуло-сквамозные сыпи и розовый лишай;
- Токсидермии;
- Крапивница;
- Инфекционные эритемы и кореподобные сыпи;
- Папуло-везикулезные высыпания по типу милиарии и эккринной потницы;
- Артифициальные поражения (трофические изменения тканей лица).
Согласно данным из документа, у пожилых людей заболевание может протекать бессимптомно, однако есть риск возникновения бреда, конъюнктивита, тахикардии и сниженного артериального давления.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врачи назвали необратимое последствие коронавируса.