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За последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, за последние сутки в России полностью выздоровело 8 972 человека, 178 человек скончались.

Таким образом, на сегодняшний день в России зафиксировано 432 277 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.