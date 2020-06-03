Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

8 536 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 2 часа назад
За последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Кроме того, за последние сутки в России полностью выздоровело 8 972 человека, 178 человек скончались.
Таким образом, на сегодняшний день в России зафиксировано 432 277 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что страна в Европе сообщила о завершении эпидемии коронавируса.
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясников объяснил, что делать при скачках давления
Мясников объяснил, что делать при скачках давления
Продукты, уничтожающие ваш мозг
Продукты, уничтожающие ваш мозг
Названо средство защиты от вируса эффективнее масок
Названо средство защиты от вируса эффективнее масок
Мясников развеял миф о передаче коронавируса
Мясников развеял миф о передаче коронавируса
Одна тест-картинка покажет, грозит ли вам Альцгеймер
Одна тест-картинка покажет, грозит ли вам Альцгеймер
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Кому нельзя принимать БАДы
06:14
Кому нельзя принимать БАДы
ЗОЖ
Как распознать по лицу проблемы с печенью
01:04
Как распознать по лицу проблемы с печенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Правда ли, что все болезни от нервов
06:14
Правда ли, что все болезни от нервов
Болезни и лекарства ЗОЖ
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
06:04
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
ЗОЖ
Названы продукты, провоцирующие головную боль
06:11
Названы продукты, провоцирующие головную боль
ЗОЖ
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус Болезни и лекарства
Почему у вас дергается глаз
06:05
Почему у вас дергается глаз
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение