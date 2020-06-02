В европейской стране завершилась эпидемия COVID-19

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В Черногории заявили об окончании эпидемии коронавируса. Об этом сообщает в Twitter кабинет министров страны.

Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории признал, что в стране завершилась эпидемия коронавируса. Сообщается, что NKT утвердил предложение Института общественного здоровья об окончании болезни.

"Это результат многомесячных усилий всей системы и наших граждан", — подчеркнули в заявлении кабинета министров.