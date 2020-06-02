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Страна в Европе сообщила о завершении эпидемии коронавируса 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В европейской стране завершилась эпидемия COVID-19
Фото: depositphotos.com
В Черногории заявили об окончании эпидемии коронавируса. Об этом сообщает в Twitter кабинет министров страны.
Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории признал, что в стране завершилась эпидемия коронавируса. Сообщается, что NKT утвердил предложение Института общественного здоровья об окончании болезни.
"Это результат многомесячных усилий всей системы и наших граждан", — подчеркнули в заявлении кабинета министров.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые из США выявили новое необратимое последствие коронавируса. Один из явных симптомов болезни может остаться с переболевшими на несколько месяцев или на всю жизнь.
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