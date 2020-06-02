За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах. При этом 41,9% пациентов не имели клинических симптомов. Также за это время выздоровели 11 108 человек, умерли — 182.

Москва — 2286

Московская область — 732 Санкт-Петербург — 376 Нижегородская область — 354 Свердловская область — 292 Ростовская область — 253 Иркутская область — 210 Красноярский край — 150 Ханты-Мансийский АО — 149 Республика Дагестан — 132 Волгоградская область — 119 Челябинская область — 113 Смоленская область — 110 Тульская область — 106 Новосибирская область — 106 Ульяновская область — 105 Брянская область — 98 Воронежская область — 95 Саратовская область — 95 Чувашская Республика — 88 Ставропольский край — 85 Пензенская область — 85 Ивановская область — 83 Калужская область — 83 Белгородская область — 79 Краснодарский край — 79 Новгородская область — 77 Кировская область — 77 Самарская область — 76 Кабардино-Балкарская Республика — 75 Ярославская область — 74 Республика Саха (Якутия) — 74 Рязанская область — 72 Республика Башкортостан — 72 Алтайский край — 70 Липецкая область — 67 Карачаево-Черкесская Республика — 67 Хабаровский край — 67 Тамбовская область — 63 Владимирская область — 62 Курская область — 60 Пермский край — 57 Архангельская область — 56 Калининградская область — 54 Астраханская область — 54 Приморский край — 54 Ленинградская область — 53 Республика Татарстан — 53 Оренбургская область — 53 Ямало-Ненецкий АО — 51 Республика Северная Осетия — 50 Республика Бурятия — 50 Республика Тыва — 46 Тверская область — 45 Кемеровская область — 44 Республика Коми — 41 Тюменская область — 41 Республика Марий Эл — 39 Республика Мордовия — 39 Республика Ингушетия — 37 Удмуртская Республика — 35 Республика Хакасия — 35 Камчатский край — 35 Костромская область — 32 Мурманская область — 32 Орловская область — 31 Забайкальский край — 29 Вологодская область — 27 Омская область — 26 Псковская область — 23 Томская область — 23 Амурская область — 18 Чеченская Республика — 17 Республика Адыгея — 16 Сахалинская область — 15 Республика Калмыкия — 11 Республика Карелия — 8 Курганская область — 7 Севастополь — 3 Магаданская область — 2 Республика Крым — 2 Ненецкий АО — 1 Республика Алтай — 1 Чукотский АО — 1

За все время в России зарегистрирован 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. Летальных исходов — 5 037, выздоровели — 186 985 человек.