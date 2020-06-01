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Доктор Мясников развеял популярный миф о передаче коронавируса 

Диана Товсепова 2 часа назад
Коронавирус, вопреки популярному мифу, не может передаваться через домашних животных. Об этом рассказал в Сети известный врач и телеведущий Александр Мясников.
"Нет! И еще раз нет! Коронавирус может у них быть, а вот передаваться от них к человеку — нет!", — отметил доктор.
Врач пояснил, что единственным доказанным способом передачи COVID-19 считается заражение воздушно-капельным путем.
При этом он заявил, что коронавирусная инфекция не может передаваться через кожу рук, воду, при беременности и родах от матери к плоду, а также через систему вентиляции в жилых помещениях.
"Через слизистые глаза и рта — весьма вероятно", — заявил он.
Ранее "Рамблер" сообщал о новой группе риска при коронавирусе.
Коронавирус , Видео , Александр Мясников
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