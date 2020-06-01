Коронавирус, вопреки популярному мифу, не может передаваться через домашних животных. Об этом рассказал в Сети известный врач и телеведущий Александр Мясников

"Нет! И еще раз нет! Коронавирус может у них быть, а вот передаваться от них к человеку — нет!", — отметил доктор.

Врач пояснил, что единственным доказанным способом передачи COVID-19 считается заражение воздушно-капельным путем.

При этом он заявил, что коронавирусная инфекция не может передаваться через кожу рук, воду, при беременности и родах от матери к плоду, а также через систему вентиляции в жилых помещениях.