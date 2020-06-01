Ученые выявили новую группу риска при COVID-19 

В группу повышенного риска заразиться COVID-19 вошли употребляющие алкоголь люди и курильщики. Об этом рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в интервью «Парламентской газете».

Ученый объяснил, что у нашего организма есть определенный запас прочности, и он сокращается в том числе из-за вредных привычек. У курильщиков резервы этого запаса исчерпываются еще до проникновения вируса в организм.

Профессор при этом сослался на исследование ВОЗ , предупредив, что иммунную систему значительно ослабляет и алкоголь, нарушая синтез необходимых веществ в печени. Все это, по его словам, способствует развитию тяжелых форм коронавируса.

Сейчас большинство экспертов среди групп риска по коронавирусу называют людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

При этом недавно Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с на коронавирус. Как отмечается, способность спирта убивать вирус является мифом, а вот иммунную систему алкоголь, наоборот, убить может.

Кроме того, употребление спиртного может привести к развитию ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые только повышают уязвимость организма перед COVID-19.