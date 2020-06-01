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Российская вакцина от коронавируса поможет и от гриппа 

Диана Товсепова 2 часа назад
В России разрабатывается сразу несколько вакцин от коронавируса и одна из них будет обладать уникальными свойствами: защитит не только от нового COVID-19, но и от гриппа. Об этом рассказала руководитель отдела вирусологии им. Смородинцева Института экспериментальной медицины (ИЭМ), эксперт ВОЗ, профессор Лариса Руденко:
"В нашем институте большой опыт в создании живых вакцин. Живые вакцины прекрасно работают против кори, полиомиелита, паротита. Также мы успешно работали по гриппу, более того, на основе плана ВОЗ производство нашей противогриппозной вакцины, наши технологии были переданы в Таиланд, Индию, Китай, — рассказала Лариса Руденко. — Сейчас мы продолжаем работу над вакциной против коронавируса SARS-CoV-2. Эта вакцина особая — она не просто живая, но и векторная".
"Векторными" называются рекомбинантные генно-инженерные вакцины, когда в качестве вектора ("носителя") генного материала одного патогена используют менее опасный.
В этом случае ученые взяли штамм живой гриппозной вакцины и включили в него фрагменты SARS-CoV-2.
"Выбранный нами штамм подобен вирусу, который вызвал пандемию гриппа в 1957 году. Этот штамм применялся много лет в качестве вакцины, он хорошо изучен и его безопасность доказана. Взяли этот вирус и определенные компоненты от SARS-CoV-2. Исходили из задачи стимулировать как гуморальный, так и клеточный иммунитет", — рассказала эксперт ВОЗ.
Одним из главных преимуществ вакцины является ее интраназальность. Так, вакцину можно будет просто закапать в нос без каких-либо уколов. При этом она будет активна и против коронавируса, и против гриппа.
Доклинические испытания вакцины планируется закончить к концу года, а клинические испытания начать в начале 2021 года.
Ранее "Рамблер" сообщал о самых частых осложнениях при COVID-19.
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Коронавирус , Видео , Лариса Руденко , ВОЗ
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