В России назвали самые частые осложнения от COVID-19

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В России назвали самые частые осложнения от коронавируса 

Полина Алферова 4 часа назад
Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, перечислил самые распространенные осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. У 42% пациентов — сепсис, у 36% и 12% — дыхательная и сердечная недостаточности, а у 7% наблюдалось нарушение свертываемости крови.
Данные получены на основе статистики в Ухане. Кроме того, у заболевших отмечались нарушения работы ЖКТ, почек, печени, мозга, периферической нервной системы, кровеносных сосудов, микроциркуляции, а также высыпания на коже.
По словам Андрея Демина, функции иммунной системы, печени, почек и других органов изменялись даже в том случае, если у пациентов отсутствовали клинические признаки инфекции.
Сейчас все данные об отдаленных осложнениях находятся на стадии изучения, поэтому медицинская реабилитация людей, которые переболели коронавирусом, является делом будущего.
Ранее «Рамблер» писал, что 9 268 новых случаев коронавируса выявлено в России.
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Коронавирус , Видео , Андрей Демин
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