В России назвали самые частые осложнения от COVID-19

Андрей Демин , президент Российской ассоциации общественного здоровья, перечислил самые распространенные осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. У 42% пациентов — сепсис, у 36% и 12% — дыхательная и сердечная недостаточности, а у 7% наблюдалось нарушение свертываемости крови.

Данные получены на основе статистики в Ухане. Кроме того, у заболевших отмечались нарушения работы ЖКТ, почек, печени, мозга, периферической нервной системы, кровеносных сосудов, микроциркуляции, а также высыпания на коже.

По словам Андрея Демина, функции иммунной системы, печени, почек и других органов изменялись даже в том случае, если у пациентов отсутствовали клинические признаки инфекции.