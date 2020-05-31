9 268 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 268 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 405 843 человека. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 4414 человек. Скончались 138 человек. За все время выздоровели 171 883 человека, зафиксировано 4693 летальных исходов.

По регионам России пациенты распределились следующим образом:

Москва — 2595