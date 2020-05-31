9 268 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 268 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 405 843 человека. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 4414 человек. Скончались 138 человек. За все время выздоровели 171 883 человека, зафиксировано 4693 летальных исходов.
По регионам России пациенты распределились следующим образом:
Москва — 2595
Московская область — 757 Санкт-Петербург — 369 Нижегородская область — 301 Свердловская область — 265 Ростовская область — 178 Волгоградская область — 158 Саратовская область — 142 Архангельская область — 137 Челябинская область — 136 Ханты-Мансийский АО — 136 Красноярский край — 128 Республика Дагестан — 125 Республика Саха (Якутия) — 111 Брянская область — 107 Тульская область — 104 Новосибирская область — 104 Ульяновская область — 97 Иркутская область — 90 Калужская область — 89 Смоленская область — 88 Белгородская область — 87 Чувашская Республика — 87 Пензенская область — 87 Самарская область — 85 Воронежская область — 82 Ставропольский край — 81 Краснодарский край — 80 Курская область — 78 Ивановская область — 77 Ярославская область — 77 Кабардино-Балкарская Республика — 77 Рязанская область — 76 Липецкая область — 75 Орловская область — 75 Республика Башкортостан — 75 Алтайский край — 69 Омская область — 69 Тамбовская область — 67 Ямало-Ненецкий АО — 65 Хабаровский край — 63 Карачаево-Черкесская Республика — 62 Владимирская область — 59 Псковская область — 59 Астраханская область — 59 Республика Тыва — 58 Пермский край — 57 Ленинградская область — 54 Кировская область — 54 Оренбургская область — 54 Республика Татарстан — 52 Приморский край — 52 Новгородская область — 51 Республика Северная Осетия — 50 Калининградская область — 48 Вологодская область — 47 Забайкальский край — 45 Тверская область — 44 Камчатский край — 44 Мурманская область — 41 Республика Адыгея — 41 Республика Марий Эл — 41 Костромская область — 39 Республика Ингушетия — 39 Республика Калмыкия — 35 Республика Мордовия — 35 Тюменская область — 30 Республика Коми — 29 Республика Бурятия — 29 Кемеровская область — 25 Республика Хакасия — 24 Республика Карелия — 23 Удмуртская Республика — 23 Томская область — 21 Амурская область — 20 Чеченская Республика — 18 Сахалинская область — 14 Курганская область — 13 Еврейская АО — 10 Республика Алтай — 6 Республика Крым — 6 Магаданская область — 5 Чукотский АО — 2 Ненецкий АО — 1
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