Кого оштрафуют за отказ прививаться от коронавируса

Роспотребнадзоре пояснили, кого непосредственно коснутся штрафы за отказ вакцинироваться от коронавируса нового типа. Речь идет о представителях профессий, связанных с профессиональным риском. Об этом сообщает "Российская газета".

Прививки будут должны сделать все, чья деятельность связана с риском заражения инфекцией. Прежде всего, речь идет от медицинский работниках, сотрудниках лабораторий, медсестрах, которые непосредственно взаимодействуют с биологическими жидкостями людей и так далее.

"Ответственность может наступить только в случае исполнения указанных профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации",

— уточнили в Роспотребнадзоре.