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Стало известно, кого будут штрафовать за отказ вакцинироваться от коронавируса 

Стелла Шмель 1 час назад
Кого оштрафуют за отказ прививаться от коронавируса
Фото: depositphotos.com
В Роспотребнадзоре пояснили, кого непосредственно коснутся штрафы за отказ вакцинироваться от коронавируса нового типа. Речь идет о представителях профессий, связанных с профессиональным риском. Об этом сообщает "Российская газета".
Прививки будут должны сделать все, чья деятельность связана с риском заражения инфекцией. Прежде всего, речь идет от медицинский работниках, сотрудниках лабораторий, медсестрах, которые непосредственно взаимодействуют с биологическими жидкостями людей и так далее.
"Ответственность может наступить только в случае исполнения указанных профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации",
— уточнили в Роспотребнадзоре.
Ранее "Рамблер" писал, что врач назвал основное правило при лечении COVID-19.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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