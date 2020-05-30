Врач назвал главное правило при лечении COVID-19

О рекомендациях лечения коронавирусной инфекции рассказал профессор РАН Кирилл Зыков, интервью с экспертом опубликовала «Парламентская газета».

Зыков, комментируя ситуацию с коронавирусом отметил, что самое важное в подходе к лечению — не впадать в крайности. Эксперт отметил, что некоторые люди до сих пор уверены, что коронавируса не существует, есть и те, кто придерживается мнения, что переболеют все, кому суждено выжить, тот и выживет. Обе точки зрения профессор назвал неправильными.

Также эксперт предостерег от безответственного отношения к собственному здоровью, а также самостоятельному назначению себе лекарственных препаратов. Зыков отметил, что медикаменты может выписать только врач после тщательного обследования пациента. Самолечение может нанести серьезный вред организму из-за побочных явлений.

"Есть лекарства, которые помогают снизить воспалительный ответ. Это плюс, но есть и минус — этот воспалительный ответ защищает человека от других инфекций, в том числе бактериальных. Поэтому просто так применять их нельзя, мы очень ответственно относимся к их назначению",

— пояснил профессор.