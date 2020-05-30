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Врач назвал основное правило при лечении COVID-19 

Александра Нечаева 2 часа назад
Врач назвал главное правило при лечении COVID-19
Фото: Depositphotos
О рекомендациях лечения коронавирусной инфекции рассказал профессор РАН Кирилл Зыков, интервью с экспертом опубликовала «Парламентская газета».
Зыков, комментируя ситуацию с коронавирусом отметил, что самое важное в подходе к лечению — не впадать в крайности. Эксперт отметил, что некоторые люди до сих пор уверены, что коронавируса не существует, есть и те, кто придерживается мнения, что переболеют все, кому суждено выжить, тот и выживет. Обе точки зрения профессор назвал неправильными.
Также эксперт предостерег от безответственного отношения к собственному здоровью, а также самостоятельному назначению себе лекарственных препаратов. Зыков отметил, что медикаменты может выписать только врач после тщательного обследования пациента. Самолечение может нанести серьезный вред организму из-за побочных явлений.
"Есть лекарства, которые помогают снизить воспалительный ответ. Это плюс, но есть и минус — этот воспалительный ответ защищает человека от других инфекций, в том числе бактериальных. Поэтому просто так применять их нельзя, мы очень ответственно относимся к их назначению",
— пояснил профессор.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван недооцененный источник заражения COVID-19.
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Коронавирус , РАН , Парламентская газета
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