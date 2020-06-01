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9035 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Диана Товсепова 3 часа назад
За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 035 человек в 84 регионах.40,1% из них не имели клинических проявлений болезни.
Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3994 человек. Скончались 162 человека.
По регионам России пациенты распределились следующим образом:
Оперативный штаб
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 414 878 заболевших в 85 регионах. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 4 855 человек
Ранее "Рамблер" сообщал о новой группе риска при пандемии.
Коронавирус , Видео
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