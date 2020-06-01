9035 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 035 человек в 84 регионах.40,1% из них не имели клинических проявлений болезни.

Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3994 человек. Скончались 162 человека.

По регионам России пациенты распределились следующим образом:

Оперативный штаб

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 414 878 заболевших в 85 регионах. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 4 855 человек