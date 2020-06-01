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Названо средство защиты от COVID-19 эффективнее масок 

Диана Товсепова 37 минут назад
Названо средство защиты от вируса эффективнее масок
Фото: depositphotos.com
Медицинским маскам есть более эффективная альтернатива, заявил врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью радио "Говорит Москва".
По мнению Ларичева, более надежной заменой маскам могут стать строительные респираторы, потому что они задерживают более мелкие частицы, более плотно прилегая к лицу. Однако специалист отметил, что помогут при защите от коронавирусной инфекции оба средства.
Врач объяснил, что вирус "влетает" в воздух в виде маленьких капель при чихании, кашле и разговоре. И маска, и респиратор способны их не пропустить.
"Саму вирусную частицу маска не задержит, слишком большие поры в ней", — отметил он.
Ранее "Рамблер" рассказывал о главном правиле при лечении коронавирусной инфекции.
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Коронавирус , Радиостанция "Говорит Москва"
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