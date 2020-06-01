Названо средство защиты от вируса эффективнее масок

Медицинским маскам есть более эффективная альтернатива, заявил врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью радио "Говорит Москва".

По мнению Ларичева, более надежной заменой маскам могут стать строительные респираторы, потому что они задерживают более мелкие частицы, более плотно прилегая к лицу. Однако специалист отметил, что помогут при защите от коронавирусной инфекции оба средства.

Врач объяснил, что вирус "влетает" в воздух в виде маленьких капель при чихании, кашле и разговоре. И маска, и респиратор способны их не пропустить.