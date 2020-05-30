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8 952 новых случая коронавируса выявлено в России 

Александра Нечаева 2 часа назад
8 952 новых случая коронавируса выявлено в России
Фото: Рамблер
За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Скончался за это время 181 человек, полностью выздоровело 8 212 человек. 41,9% пациентов не имели клинических симптомов.
По регионам статистика новых случаев распределилась таким образом:
Оперативный штаб
За все время в России зарегистрировано 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах, летальных исходов — 4555, выздоровело полностью 167 46 человек.
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