8 952 новых случая коронавируса выявлено в России 

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Скончался за это время 181 человек, полностью выздоровело 8 212 человек. 41,9% пациентов не имели клинических симптомов.

По регионам статистика новых случаев распределилась таким образом:

Оперативный штаб

За все время в России зарегистрировано 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах, летальных исходов — 4555, выздоровело полностью 167 46 человек.