Первая вакцина от COVID-19 успешно прошла испытания

Первая вакцина от коронавируса, прошедшая начальную фазу клинических испытаний, проведенных на 108 добровольцах, признана безопасной и эффективной. Об этом сообщила группа ученых Пекинского института биотехнологий. Статья с результатами исследования опубликована в журнале The Lancet.

Первые выводы ученые смогли сделать через 28 дней после начала тестов, а финальные результаты будут готовы через полгода: необходимо провести все проверки в отношении степени защищенности спровоцированным иммунным ответом.

Отмечается, что вакцина относится к типу векторных (базируется на генной инженерии, где в ослабленный вирус-носитель — аденовирус — встраивается материал новой инфекции, сейчас — SARS-CoV-2), она основана на вирусе-носителе и имеет обозначение Ad5-nCoV.

Добровольцам от 18 до 60 лет без коронавируса в анамнезе ввели различные дозировки вакцины (низкую, среднюю и высокую). Авторы исследования проверяли, как препарат влияет на оба варианта иммунного ответа в плане выработки антител и обучения T-клеток. Идеальный вариант, если вакцина воздействовала на оба направления.

В течение двух недель после введения препарата во всех случаях отмечался определенный уровень иммунного ответа в форме связывающих тел: чем выше доза, тем более сильная реакция. Так, у некоторых участников обнаружились нейтрализующие антитела к SARS-CoV-2 (низкая дозировка — 28%, средняя — 31%, высокая — 42%).

Через 28 дней в крови почти всех добровольцев были найдены связывающие антитела, они могут взаимодействовать с вирусом, но не обязательно будут его атаковать. А вот нейтрализующие элементы проявились у половины участников с низкой и средней дозировками и у 75% участников, получивших высокодозированный препарат. Ученые обнаружили, что со временем у вакцинированных растет число антител, а также увеличивается процент получивших иммунный ответ.

Помимо этого, Ad5-nCoV провоцирует быструю Т-клеточную реакцию у большей части участников. Побочные эффекты оказались слабо и умеренно выраженными: лишь один доброволец жаловался на значительную лихорадку.

Исследователям только предстоит ответить на вопрос об устойчивости и эффективности иммунного ответа. К тому же, есть небольшая сложность с тем, что на выработку иммунитета к SARS-CoV-2 могут повлиять ранее перенесенные аденовирусные инфекции.

В Ухане запущена вторая фаза исследования, основанного на анализе с помощью плацебо. Необходимо проверить данные работы, а также выяснить возможность отложенных побочных эффектов и устойчивости иммунитета. Вторая фаза займет полгода и будет проводиться на 500 участниках.