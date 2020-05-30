В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19 

Китайские ученые из Национального центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что рынок морепродуктов в Ухане, первоначально считавшийся источником заражения коронавирусом, таковым на самом деле не является, сообщает Daily Mail.

Глава Центра Гао Фу заявил, что специалисты тщательным образом исследовали образцы продуктов, привезенные с рынка и ни один тест на COVID-19 не оказался положительным. Таким образом эксперты сделали вывод, что через них покупатели никак не могли подхватить коронавирусную инфекцию, а рынок был одной из жертв заражения.

Другая же версия о том, что возник вирус в летучих прежде, чем передался людям, подтвердилась. Однако точное место заражения установить пока так и не удалось.