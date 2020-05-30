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В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19 

Александра Нечаева 58 минут назад
В Китае раскрыли правду о происхождении COVID-19
Фото: Depositphotos
Китайские ученые из Национального центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что рынок морепродуктов в Ухане, первоначально считавшийся источником заражения коронавирусом, таковым на самом деле не является, сообщает Daily Mail.
Глава Центра Гао Фу заявил, что специалисты тщательным образом исследовали образцы продуктов, привезенные с рынка и ни один тест на COVID-19 не оказался положительным. Таким образом эксперты сделали вывод, что через них покупатели никак не могли подхватить коронавирусную инфекцию, а рынок был одной из жертв заражения.
Другая же версия о том, что возник вирус в летучих прежде, чем передался людям, подтвердилась. Однако точное место заражения установить пока так и не удалось.
Ранее "Рамблер" рассказывал читателям о том, что эксперт-микробиолог оценил возможность заражения коронавирусной инфекцией через продукты.
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