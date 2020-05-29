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Оценен риск передачи коронавируса через продукты 

Мария Сергеева 20 минут назад
Оценен риск передачи COVID-19 через продукты
Фото: depositphotos.com
Здоровый человек может заразиться коронавирусом через продукты, если перед этим их потрогал носитель COVID-19. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал микробиолог Евгений Плисов.
"Если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и передает ею пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да — заражение возможно" — объяснил специалист.
По его словам, пока что не было выявлено ни одного случая передачи вируса через продукты длительного хранения или консервы. Как пример, микробиолог привел вино, транспортировка которого занимает достаточно много времени.
Согласно оценке эксперта, коронавирус живет на поверхностях от одного до трех дней. Кроме того, не зафиксировано случаев, когда зараженный работник магазина распространял заразу на партию упакованной еды.
Ранее "Рамблер" писал о самом недооцененном источнике заражения COVID-19.
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