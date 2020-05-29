Излечившийся от COVID рассказал о странном состоянии

Ведущий телеканала CNN Крис Куомо рассказал, что после того, как переболел COVID-19, испытывает странные ощущения в организме. В эфире передачи Cuomo Prime Time он признался, что, несмотря на победу над заболеванием, состояние его здоровья изменилось.

49-летний журналист сообщил, что излечился от коронавируса в апреле, но до сих пор «не чувствует себя на 100%» таким, каким был до заражения. В беседе с доктором Санджаем Гуптой он отметил, что это видно и по итогам обследований:

«Люди, которые прошли через это, рассказывают неоднозначные истории и не получают особо ценных ответов от врачей по поводу странностей с результатами анализа крови. Я один из этих людей».

Куомо признался, что испытывает странные ощущения в области легких, но при этом работает и общается с семьей.

Помимо этого, телеведущий заявил о своем желании стать донором крови для проведения исследований по новому вирусу. Он подчеркнул, что переживает за себя, но его успокаивает тот факт, что не он один проходит через подобное испытание:

«Люди готовы страдать вместе».

Во время болезни Куомо самоизолировался в своем подвале, откуда вел трансляции. В эфирах он рассказывал о своем состоянии и лечении.