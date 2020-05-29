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Ведущий рассказал о странностях со здоровьем после лечения COVID-19 

Мира Маркина 3 часа назад
Излечившийся от COVID рассказал о странном состоянии
Фото: РИА Новости
Ведущий телеканала CNN Крис Куомо рассказал, что после того, как переболел COVID-19, испытывает странные ощущения в организме. В эфире передачи Cuomo Prime Time он признался, что, несмотря на победу над заболеванием, состояние его здоровья изменилось.
49-летний журналист сообщил, что излечился от коронавируса в апреле, но до сих пор «не чувствует себя на 100%» таким, каким был до заражения. В беседе с доктором Санджаем Гуптой он отметил, что это видно и по итогам обследований:
«Люди, которые прошли через это, рассказывают неоднозначные истории и не получают особо ценных ответов от врачей по поводу странностей с результатами анализа крови. Я один из этих людей».
Куомо признался, что испытывает странные ощущения в области легких, но при этом работает и общается с семьей.
Помимо этого, телеведущий заявил о своем желании стать донором крови для проведения исследований по новому вирусу. Он подчеркнул, что переживает за себя, но его успокаивает тот факт, что не он один проходит через подобное испытание:
«Люди готовы страдать вместе».
Во время болезни Куомо самоизолировался в своем подвале, откуда вел трансляции. В эфирах он рассказывал о своем состоянии и лечении.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Москве слишком мало людей с иммунитетом к COVID-19.
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Коронавирус , CNN
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