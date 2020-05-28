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В Москве слишком мало людей с иммунитетом к COVID-19 

Мария Сергеева 54 минуты назад
В Москве мало людей с иммунитетом к коронавирусу
Фото: depositphotos.com
Первые результаты массового тестирования москвичей продемонстрировали, что процент граждан, имеющих антитела к коронавирусу, оказался слишком мал. Это показывает, что рассчитывать на появление коллективного иммунитета к COVID-19 не приходится, поэтому людям необходима вакцина. Об этом сообщил вице-президент РАН Владимир Чехонин на онлайн-собрании научного совета академии "Наука о жизни", передает ТАСС.
Тест на антитела к коронавирусу стало возможно пройти с 27 мая в 30-ти столичных поликлиниках. Москвичи воспользовались предложением, что позволило властям определить число граждан, у которых наличествуют антитела к COVID-19. Есть они только у 12-12,5% людей, живущих в столице.
"И этого, естественно, недостаточно для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет", — отметил Чехонин.
По его словам, для формирования "необходимого иммунологического базиса" требуется вакцина от коронавируса.
Ранее "Рамблер" писал о том, почему не стоит гнаться за иммунитетом от COVID-19.
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