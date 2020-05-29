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Названы семь возможных видов сыпи от COVID-19 

Мира Маркина 59 минут назад
Доцент кафедры кожных и венерических болезней факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Ольга Жукова назвала виды сыпи, которые могут возникать у пациентов с COVID-19.
Специалисты из Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии РНИМУ им. Пирогова и РУДН изучили патологии кожи, связанные с коронавирусом. Их можно разделить на семь видов: ангииты (воспаления стенок сосудов), папуло-везикулезные высыпания, папуло-сквамозные сыпи, кореподобные сыпи, токсидермии, крапивница и трофические изменения тканей лица.
Однако пока эксперты не могут утверждать, что все эти высыпания спровоцированы COVID-19. Они также могут быть связаны с применением медикаментов для лечения инфекции.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыт вероятный сценарий развития пандемии коронавируса в России.
Коронавирус , Видео , Ольга Жукова , РУДН
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