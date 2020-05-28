Стал известен наиболее вероятный сценарий развития ситуации с коронавирусом в России. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев в интервью изданию "Известия" поделился своим видением ситуации.

По его словам, коронавирус навсегда останется в человеческой популяции, но новых разрушительных вспышек эпидемии в странах, где они уже произошли, ожидать не следует.

Также паразитолог уверен, что и для России влияние коронавируса не будет угрожающим:

"Примерно четверть врачей уже переболела или была бессимптомно инфицирована. Какая-то часть людей к вирусу невосприимчива — тоже примерно четверть или треть. Итого восприимчивыми осталась меньшая часть этой уязвимой группы",

— пояснил свою позиции Лукашев.

Как считает специалист, в России взят курс не на полную ликвидацию COVID-19, так как это слишком дорого в социальном и экономическом плане, а на сдерживание болезни на контролируемом уровне. Это сделано, чтобы снизить распространяемость вируса, параллельно с этим вырабатывая коллективный иммунитет.