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Раскрыт вероятный сценарий развития пандемии коронавируса в России 

Стелла Шмель 2 часа назад
Стал известен наиболее вероятный сценарий развития ситуации с коронавирусом в России. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев в интервью изданию "Известия" поделился своим видением ситуации.
По его словам, коронавирус навсегда останется в человеческой популяции, но новых разрушительных вспышек эпидемии в странах, где они уже произошли, ожидать не следует.
Также паразитолог уверен, что и для России влияние коронавируса не будет угрожающим:
"Примерно четверть врачей уже переболела или была бессимптомно инфицирована. Какая-то часть людей к вирусу невосприимчива — тоже примерно четверть или треть. Итого восприимчивыми осталась меньшая часть этой уязвимой группы",
— пояснил свою позиции Лукашев.
Как считает специалист, в России взят курс не на полную ликвидацию COVID-19, так как это слишком дорого в социальном и экономическом плане, а на сдерживание болезни на контролируемом уровне. Это сделано, чтобы снизить распространяемость вируса, параллельно с этим вырабатывая коллективный иммунитет.
Ранее "Рамблер" писал, что была опубликована статистика по новым случаям коронавируса.
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Коронавирус , Видео , газета "Известия"
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