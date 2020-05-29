Комаровский показал частую ошибку при мытье рук 

Врач и телеведущий Евгений Комаровский вместе с эпидемиологом Андреем Александриным показали, как правильно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, чтобы не оставлять загрязненных участков.

Специалисты опубликовали ролик на YouTube, в котором провели эксперимент. Комаровский с закрытыми глазами обработал руки в белых перчатках черной краской под видом жидкого мыла или антисептика. В конце "дезинфекции" выяснилось, что на перчатках доктора остались белые пятна.

"Очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь спиртовым антисептиком, в том числе качественно обрабатывать кисти. Этого вы не сделали, потому что пожалели свою одежду",

— пояснил Александрин.

Комаровский призвал зрителей сделать правильные выводы и "тренироваться".