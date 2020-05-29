Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комаровский показал частую ошибку при мытье рук 

Мира Маркина 1 час назад
Врач и телеведущий Евгений Комаровский вместе с эпидемиологом Андреем Александриным показали, как правильно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, чтобы не оставлять загрязненных участков.
Специалисты опубликовали ролик на YouTube, в котором провели эксперимент. Комаровский с закрытыми глазами обработал руки в белых перчатках черной краской под видом жидкого мыла или антисептика. В конце "дезинфекции" выяснилось, что на перчатках доктора остались белые пятна.
"Очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь спиртовым антисептиком, в том числе качественно обрабатывать кисти. Этого вы не сделали, потому что пожалели свою одежду",
— пояснил Александрин.
Комаровский призвал зрителей сделать правильные выводы и "тренироваться".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Комаровский назвал санитайзеры разводом в мировом масштабе.
Коронавирус , Видео , Евгений Комаровский , Андрей Александрин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы 10 симптомов развития сахарного диабета
Названы 10 симптомов развития сахарного диабета
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Назван способ выявить больных COVID-19 без симптомов
Назван способ выявить больных COVID-19 без симптомов
Какие признаки сигнализируют о долголетии
Какие признаки сигнализируют о долголетии
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Почему дети болеют COVID редко и легко
04:42
Почему дети болеют COVID редко и легко
Коронавирус Болезни и лекарства
Из-за чего можно потерять обоняние
06:10
Из-за чего можно потерять обоняние
ЗОЖ
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
05:12
Как влияет ультрафиолет на коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Чем опасны красные глаза
05:57
Чем опасны красные глаза
ЗОЖ Болезни и лекарства
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
08:50
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
Болезни и лекарства Коронавирус
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
06:04
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение