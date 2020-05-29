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8 572 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

Мира Маркина 1 час назад
8 572 новых случаев COVID-19 выявлено в России
Фото: РИА Новости
8 572 новых случаев коронавируса в 84 регионах зафиксировано в России за последние сутки.
стопкоронавирус.рф
Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за сутки в России полностью выздоровело 8 264 человека, 232 человека скончалось.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 387 623 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что безнадежный пациент вылечился от коронавируса и вернулся домой.
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