8 572 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

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8 572 новых случаев коронавируса в 84 регионах зафиксировано в России за последние сутки.

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Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за сутки в России полностью выздоровело 8 264 человека, 232 человека скончалось.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 387 623 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.