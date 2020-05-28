Безнадежный пациент излечился от коронавируса

В выздоровление жители Великобритании врачи совершенно не верили, однако неожиданно он удивил не только их, но и весь мир, излечившись от COVID-19, и благополучно вернувшись в родные пенаты. Об этом сообщает Daily Star.

44-летний британец Стив Бэнкс почувствовал недомогание 17 марта: у него поднялась температура и начался сильный кашель. Спустя восемь дней мужчину госпитализировали с симптомами коронавирусной инфекции, а уже через несколько часов он был введен в искусственную кому и подключен к аппарату ИВЛ из-за резкого ухудшения состояния.

По происшествии семи недель Бэнкс, придя в себя, увидел как группа врачей и медсестер вокруг его кровати начала аплодировать. Доктора рассказали, что за все время у мужчины была сердечная, почечная, дыхательная недостаточность, а также сепсис, поэтому его шансы выжить были ничтожными (1%). Сотрудники больницы даже попросили его родных написать прощальные письма и подготовиться к похоронам, но британец смог их всех удивить.

Бэнкс быстро пошел на поправку и уже 20 мая его выписали из больницы. За все время он потерял большое количество массы, из-за чего пока не может ходить.

"У меня нет сил, я стараюсь не перенапрягаться, потому что боюсь возвращения болезни и осложнений" — признался житель Великобритании.

Сейчас освоиться мужчине помогают его жена и дети. Супруга отмечает, что она тяжело переживала болезнь мужа и на протяжении его борьбы с коронавирусом разговаривала с детьми на тему того, что их папа может не вернуться.

В настоящее время Бэнкс находится дома и восстанавливается после продолжительной болезни.