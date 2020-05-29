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Ученые назвали слабые места коронавируса 

Мира Маркина 4 часа назад
Ученые назвали слабые места коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые Манчестерского университета в Великобритании выявили слабые места у вируса SARS-CoV-2, которые выступают мишенями для антител и способны активировать иммунный ответ. Статья ученых опубликована в журнале Annals of the Rheumatic Diseases.
В исследовании участвовали 20 пациентов с дерматомиозитом — тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое поражает соединительную и мышечную ткани. Ученым известно, что на риск болезни, в которой также вовлечена иммунная система, влияют генетические факторы и бактериальные инфекции. Исследователи проанализировали, какие антитела уникальны или встречаются в большом количестве у тех, кому диагностировали дерматомиозит.
Эксперты сфокусировались на тех антителах, которые нацелены на вирусы, относящиеся к семейству коронавирусов. Как выяснилось, у пациентов с дерматомиозитом встречается большое количество антител, нацеленных на десять эпитопов (специфичных участков белков) у трех видов коронавирусов летучих мышей.
Ученые сравнили последовательности амикнокислот в эпитопах с последовательностями у SARS-CoV-2 и выявили три идентичных эпитопа.
Именно они могут выступать мишенями для эффективной вакцины против SARS-CoV-2. Помимо этого, ученые предположили, что заражение коронавирусами может спровоцировать развитие аутоиммунного заболевания.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса.
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Коронавирус , ВОЗ
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