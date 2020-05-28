Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса 

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"Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ" — заявила она.

Отмечается, что в мире ведется работа над 124 потенциальными вакцинами от COVID-19. В настоящее время 10 разработок проходят клинические испытания, уточнила Вуйнович.