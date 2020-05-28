Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса 

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь отечественных разработок вакцины от коронавируса. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
"Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ" — заявила она.
Отмечается, что в мире ведется работа над 124 потенциальными вакцинами от COVID-19. В настоящее время 10 разработок проходят клинические испытания, уточнила Вуйнович.
Ранее "Рамблер" писал о том, что эксперт рассказал о второй волне COVID-19 в России.