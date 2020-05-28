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Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса 

Мария Сергеева 1 час назад
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь отечественных разработок вакцины от коронавируса. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
"Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ" — заявила она.
Отмечается, что в мире ведется работа над 124 потенциальными вакцинами от COVID-19. В настоящее время 10 разработок проходят клинические испытания, уточнила Вуйнович.
Ранее "Рамблер" писал о том, что эксперт рассказал о второй волне COVID-19 в России.
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Коронавирус , ВОЗ
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