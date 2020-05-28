Стало известно, чем может быть чревато частое ношение масок и перчаток. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев высказал мнение, что россиян может ожидать рост грибковых и аллергических заболеваний. Его слова приводит "Интерфакс".

Кроме того, врач отметил, что повышается риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы.

Болезни могут быть спровоцированы долгим ношением средств защиты — медицинских масок и перчаток. Дело в том, что маска через два часа превращается в рассадник бактерий и грибов, оседающих в воздухе. И маска, вместо того, чтобы защищать организм, наоборот, способствует заражению — бактерии попадают в тело человека и провоцируют заболевания.

На перчатках, по словам врача, также могут собираться аллергены, бактерии и грибки, поэтому их ношение — мера далеко не всегда благоприятная, ведь человек может в любой момент коснуться лица и тогда инфекция с высокой долей вероятности попадет в организм.

Академик отметил, что средства защиты необходимо носить только в общественных местах, на улице же достаточно соблюдать социальную дистанцию.