Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые нашли способ победить коронавирус окончательно 

Стелла Шмель 45 минут назад
Коронавирус может быть окончательно побежден
Фото: depositphotos.com
Ученые из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке обнаружили у переболевших COVID-19, которые способны защитить от повторного заражения. Подробные результаты научного исследования опубликованы в репозитории препринтов bioRxiv.
Специалисты обследовали 149 человек, которые были инфицированы SARS-CoV-2 и вылечились. Пациенты сдали плазму крови с антителами и В-клетками, которые их вырабатывают. Затем ученые смешали плазму с псевдовирусом SARS-CoV-2 — это обезвреженный вирус, у которого РНК заменена на нуклеиновые кислоты хозяина.
У трети пациентов нейтрализующая способность плазмы была ниже уровней, которые считаются определяемыми. Это значит, что, вероятно, организм этих людей смог подавить вирус еще на первом этапе иммунного ответа — даже до того, как была начала выработка антител. У абсолютного большинства была продемонстрирована слабая или умеренная нейтрализующая способность, а у 1% испытуемых была высокой.
Чем больше в сыворотке нейтрализующих антител, тем больше исследователи могут выделят B-клетки, которые их производят, чтобы затем клонировать антитела и использовать для выработки сильного иммунного ответа у других пациентов.
Специалисты смогли определить 40 антител, которые нейтрализуют вирус. А затем сосредоточились на трех из них, которые делали это даже при низком показателе концентрации. Теперь их клонировали и готовят к тому, чтобы испытывать в клинических условиях дальше.
Ранее "Рамблер" писал, что вирусолог объяснил невосприимчивость некоторых к COVID-19.
Видео дня. Как не перепутать инфаркт с изжогой
Комментарии 1
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдено вероятное лекарство от легкой формы COVID-19
Найдено вероятное лекарство от легкой формы COVID-19
Найдено новое осложнение от коронавируса
Найдено новое осложнение от коронавируса
Названы условия для возвращения к прежней жизни
Названы условия для возвращения к прежней жизни
Как коронавирус распространяется по воздуху
Как коронавирус распространяется по воздуху
Названы сроки результатов теста вакцины от COVID-19
Названы сроки результатов теста вакцины от COVID-19
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Чем опасны красные глаза
05:57
Чем опасны красные глаза
ЗОЖ Болезни и лекарства
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
08:50
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
Болезни и лекарства Коронавирус
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
06:04
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
ЗОЖ
Как не перепутать инфаркт с изжогой
06:11
Как не перепутать инфаркт с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Ученые назвали причину осложнений от COVID-19
03:44
Ученые назвали причину осложнений от COVID-19
Коронавирус
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
05:58
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение