Коронавирус может быть окончательно побежден

Ученые из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке обнаружили у переболевших COVID-19, которые способны защитить от повторного заражения. Подробные результаты научного исследования опубликованы в репозитории препринтов bioRxiv.

Специалисты обследовали 149 человек, которые были инфицированы SARS-CoV-2 и вылечились. Пациенты сдали плазму крови с антителами и В-клетками, которые их вырабатывают. Затем ученые смешали плазму с псевдовирусом SARS-CoV-2 — это обезвреженный вирус, у которого РНК заменена на нуклеиновые кислоты хозяина.

У трети пациентов нейтрализующая способность плазмы была ниже уровней, которые считаются определяемыми. Это значит, что, вероятно, организм этих людей смог подавить вирус еще на первом этапе иммунного ответа — даже до того, как была начала выработка антител. У абсолютного большинства была продемонстрирована слабая или умеренная нейтрализующая способность, а у 1% испытуемых была высокой.

Чем больше в сыворотке нейтрализующих антител, тем больше исследователи могут выделят B-клетки, которые их производят, чтобы затем клонировать антитела и использовать для выработки сильного иммунного ответа у других пациентов.

Специалисты смогли определить 40 антител, которые нейтрализуют вирус. А затем сосредоточились на трех из них, которые делали это даже при низком показателе концентрации. Теперь их клонировали и готовят к тому, чтобы испытывать в клинических условиях дальше.