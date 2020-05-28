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Раскрыта новая методика подсчета зараженных коронавирусом 

Стелла Шмель 1 час назад
Минздрав России утвердил методические рекомендации при подсчете количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были даны рекомендации при установлении первоначальной причины в статистике смертности. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Иными словами, Минздрав рекомендует не включать в статистику заболеваемости случаи бессимптомного протекания коронавирусной инфекции и расценивать их лишь как носительство.
Кроме того, было рекомендовано учитывать степень вреда здоровью при выборе основного заболевания у зараженных коронавирусом. Основной указывать следует ту болезнь, которая привела к более тяжелому состоянию.
В случае смерти пациента ее причиной будет названо именно основное заболевание.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые назвали странную особенность COVID-19.
Коронавирус , Видео , Минздрав РФ
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