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Ученые назвали странную особенность COVID-19 

Мира Маркина 59 минут назад
Ученые назвали странную особенность COVID-19
Фото: РИА Новости
Австралийские ученые назвали странную особенность COVID-19, отличающую его от других вирусов.
Специалисты провели исследования SARS-CoV-2 легче всего адаптируется именно к клеткам человека, а не других видов. В частности, даже штамм, распространенный у летучих мышей, оказался не так приспособлен к своему носителю. Вдобавок к этому ученым не удалось найти вид, у которого коронавирус получил бы такое же распространение как у людей:
"Это новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно",
— подчеркнул профессор Университета Флиндерса Николай Петровски.
Специалист также добавил, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов. Однако возбудитель COVID-19 "полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что открыт новый путь передачи коронавируса.
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