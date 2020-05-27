Австралийские ученые назвали странную особенность COVID-19, отличающую его от других вирусов.

Специалисты провели исследования SARS-CoV-2 легче всего адаптируется именно к клеткам человека, а не других видов. В частности, даже штамм, распространенный у летучих мышей, оказался не так приспособлен к своему носителю. Вдобавок к этому ученым не удалось найти вид, у которого коронавирус получил бы такое же распространение как у людей:

"Это новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно",

— подчеркнул профессор Университета Флиндерса Николай Петровски.

Специалист также добавил, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов. Однако возбудитель COVID-19 "полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться".