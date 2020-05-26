Открыт новый путь передачи коронавируса 

Китайские ученые сумели выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий пациентов. Это дало им возможность рассказать о новом способе распространения вируса. Результаты исследований публикует издание Emerging Infectious Diseases.

Специалисты пришли к выводу, что существует вероятность передачи вируса через вдыхание частиц отходов жизнедеятельности человека, зараженного коронавирусом. Примерно таким же способом инфекция распространилась в одном из зданий в Гонконге во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году.

Ученые описали случай, когда в фекалиях одного из пациентов частиц вируса содержалось больше, чем в респираторных мазках. Также исследователи выявили живой вирус в образцах кала еще двух пациентов. Это значит, что вирус может распространяться фекально-оральным или фекально-аэрозольным способом.