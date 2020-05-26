Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открыт новый путь передачи коронавируса 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Китайские ученые сумели выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий пациентов. Это дало им возможность рассказать о новом способе распространения вируса. Результаты исследований публикует издание Emerging Infectious Diseases.
Специалисты пришли к выводу, что существует вероятность передачи вируса через вдыхание частиц отходов жизнедеятельности человека, зараженного коронавирусом. Примерно таким же способом инфекция распространилась в одном из зданий в Гонконге во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году.
Ученые описали случай, когда в фекалиях одного из пациентов частиц вируса содержалось больше, чем в респираторных мазках. Также исследователи выявили живой вирус в образцах кала еще двух пациентов. Это значит, что вирус может распространяться фекально-оральным или фекально-аэрозольным способом.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Роспотребнадзоре раскрыли влияние алкоголя при COVID-19.
Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Доказан способ предотвратить заражение COVID-19
Доказан способ предотвратить заражение COVID-19
Почему в СССР пили воду из одного стакана и не…
Почему в СССР пили воду из одного стакана и не…
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
06:04
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
ЗОЖ
Как не перепутать инфаркт с изжогой
06:11
Как не перепутать инфаркт с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
05:58
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
ЗОЖ
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
00:43
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если прихватило поясницу
03:30
Что делать, если прихватило поясницу
Болезни и лекарства Народная медицина
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
08:50
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
«Не горло, а шматок мяса»: переболевшие о COVID-19
01:03
«Не горло, а шматок мяса»: переболевшие о COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение