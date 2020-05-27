Объяснена невосприимчивость некоторых к COVID-19

Доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу. Об этом он сообщил телеканалу "Звезда".
По мнению вирусолога, это может быть связано с "биологическими, физиологическими причинами". Он объяснил этим низкую заболеваемость у детей.
"У детей меньше образуется одного вида белка, который является рецептором этого вируса", — заявил Анатолий Альштейн.
Кроме того, специалист рассказал про механизм вакцины от коронавируса. По его словам, он может быть основан на продуцировании некоторых видов лимфоцитов, вызывающих образование антител.
"Иммунитет к вирусам основан на их способности генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела, и Т-лимфоцитов, которые имеют возможность разрушать зараженные клетки", — сообщил вирусолог.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, когда коронавирус "уйдет в спячку".