Стало известно, когда коронавирус «уйдет в спячку»

Заместитель директора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Николай Филатов рассказал, когда у коронавируса в России начнется период "спячки". Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По мнению специалиста, в первые две недели июня в стране "активно половят коронавирус". Однако потом COVID-19 "уйдет в спячку и его даже найти будет трудно".

По словам Николая Филатова, он сделал такие прогнозы, основываясь на своих знаниях "в области развития эпидемического процесса".

Согласно последним данным, за все время в России зафиксировано 370 680 случаев COVID-19.