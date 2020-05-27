Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, когда коронавирус в России «уйдет в спячку» 

Анастасия Иванова 49 минут назад
Стало известно, когда коронавирус «уйдет в спячку»
Фото: globallookpress.com
Заместитель директора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Николай Филатов рассказал, когда у коронавируса в России начнется период "спячки". Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
По мнению специалиста, в первые две недели июня в стране "активно половят коронавирус". Однако потом COVID-19 "уйдет в спячку и его даже найти будет трудно".
По словам Николая Филатова, он сделал такие прогнозы, основываясь на своих знаниях "в области развития эпидемического процесса".
Согласно последним данным, за все время в России зафиксировано 370 680 случаев COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы органы, которые нужно проверить после коронавируса.
Видео дня. Как не перепутать инфаркт с изжогой
Коронавирус , Николай Филатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как алкоголь влияет на COVID-19
Как алкоголь влияет на COVID-19
Объяснен первый случай заражения кошки COVID-19
Объяснен первый случай заражения кошки COVID-19
Затрудненное дыхание: что делать до приезда скорой
Затрудненное дыхание: что делать до приезда скорой
Названы органы, которые нужно проверить после COVID
Названы органы, которые нужно проверить после COVID
Врач объяснил первое заражение кошки COVID-19
Врач объяснил первое заражение кошки COVID-19
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Чем опасны красные глаза
05:57
Чем опасны красные глаза
ЗОЖ Болезни и лекарства
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
08:50
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
Болезни и лекарства Коронавирус
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
06:04
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
ЗОЖ
Как не перепутать инфаркт с изжогой
06:11
Как не перепутать инфаркт с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
05:58
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
ЗОЖ
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
00:43
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если прихватило поясницу
03:30
Что делать, если прихватило поясницу
Болезни и лекарства Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение