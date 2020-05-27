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Доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал первый в России случай заражения кошки коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По мнению вирусолога, кошка с COVID-19 не опасна для человека. Скорее всего, питомец заразился от своего хозяина. Анатолий Альтштейн назвал кошек "очень второстепенными переносчиками".

Он отметил, что основной распространитель коронавируса — человек.

"В семье живет кошка, она заразилась. Это значит, что в этой семье есть вирус, кто-то уже инфицирован. (…) Если заразилась, то только от своих хозяев. Вряд ли есть какая-то серьезная опасность от кошек", — прокомментировал вирусолог.

Случай был зафиксирован в Москве. Известно, что кошку поместили в карантин.