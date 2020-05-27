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Вакцину от COVID-19 получит лишь половина американцев 

Мира Маркина 4 часа назад
Лишь половина американцев готовы сделать прививку от COVID-19 после того, как вакцина станет доступна.
Центр изучения общественного мнения NORC провел опрос среди 1056 человек и выяснил, собираются ли жители США прививаться от коронавируса, когда появится такая возможность.
Данные исследования показали, что почти половина американцев (49%) заявили, что пройдут вакцинацию. При этом 20% от вакцины отказались, а 31% респондентов пока не определились.
Тем, кто не собирается делать прививку, задали вопрос, почему они так решили. Оказалось, что 70% людей переживают из-за возможных побочных эффектов вакцины.
Помимо прочего, в ходе опроса исследователи выяснили, что 20% американцев ожидает появление вакцины от COVID-19 к концу года, еще 61% в течение 2021 года, а 17% граждан убеждены, что на это потребуется гораздо больше времени.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эпидемиолог раскрыла сроки вакцинации от COVID-19 в России.
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Коронавирус , Видео
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