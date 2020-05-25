Эпидемиолог раскрыл сроки вакцинации от COVID-19 в РФ 

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться уже этой осенью. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург

"Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени", — заявил Гинцбург.

При этом он отметил, что процесс вакцинации может растянуться и продлиться 6-9 месяцев, потому как вся страна не может получить препарат в один момент.