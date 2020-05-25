Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эпидемиолог раскрыл сроки вакцинации от COVID-19 в РФ 

Диана Товсепова 3 часа назад
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться уже этой осенью. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени", — заявил Гинцбург.
При этом он отметил, что процесс вакцинации может растянуться и продлиться 6-9 месяцев, потому как вся страна не может получить препарат в один момент.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, в какие сроки прогнозируют победу над эпидемией коронавирусной инфекции в РФ
Коронавирус , Видео , Александр Гинцбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые выяснили, заразны ли переболевшие COVID-19
Ученые выяснили, заразны ли переболевшие COVID-19
Создана убивающая коронавирус супермаска
Создана убивающая коронавирус супермаска
Как распознать первые признаки шизофрении
Как распознать первые признаки шизофрении
Названы опасные для больных COVID-19 препараты
Названы опасные для больных COVID-19 препараты
Врач назвал ошибки при использовании антисептика
Врач назвал ошибки при использовании антисептика
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
05:58
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
ЗОЖ
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
00:43
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если прихватило поясницу
03:30
Что делать, если прихватило поясницу
Болезни и лекарства Народная медицина
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
08:50
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
05:49
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
ЗОЖ
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
05:47
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Ученые обнаружили слабое место коронавируса
00:59
Ученые обнаружили слабое место коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение