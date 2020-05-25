Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В РФ назвали сроки победы над коронавирусом 

Диана Товсепова 1 час назад
Академик РАН Лео Бокерия, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, назвал сроки победы страны над коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По мнению академика, окончания эпидемии коронавируса можно ждать в РФ к концу лета.
Многие специалисты разделяют мнения Лео Бокерия, однако то же время директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург все же усомнился, что стране удастся победить заразу за лето.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также спрогнозировала улучшение эпидемиологической ситуации летом.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какие популярные лекарства могут быть опасны при COVID-19.
Коронавирус , Видео , Татьяна Голикова , Александр Гинцбург , РАН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доказан способ предотвратить заражение COVID-19
Доказан способ предотвратить заражение COVID-19
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
Назван эффективный способ избежать ранней смерти
Назван эффективный способ избежать ранней смерти
Как магнитные бури влияют на здоровье
Как магнитные бури влияют на здоровье
Назван эффективный способ избежать ранней смерти
Назван эффективный способ избежать ранней смерти
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
00:43
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если прихватило поясницу
03:30
Что делать, если прихватило поясницу
Болезни и лекарства Народная медицина
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
08:50
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
05:49
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
ЗОЖ
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
05:47
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Ученые обнаружили слабое место коронавируса
00:59
Ученые обнаружили слабое место коронавируса
Коронавирус
Выяснилось, что станет с COVID-19 спустя месяцы
00:59
Выяснилось, что станет с COVID-19 спустя месяцы
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение