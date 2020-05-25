В РФ назвали сроки победы над коронавирусом 

Академик РАН Лео Бокерия, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, назвал сроки победы страны над коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По мнению академика, окончания эпидемии коронавируса можно ждать в РФ к концу лета.
Многие специалисты разделяют мнения Лео Бокерия, однако то же время директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург все же усомнился, что стране удастся победить заразу за лето.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также спрогнозировала улучшение эпидемиологической ситуации летом.
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