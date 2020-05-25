Названы популярные, но опасные при COVID-19 лекарства 

Оказывается, что лечиться привычными от простудных заболеваний лекарствами опасно при коронавирусе. Об этом в интервью СМИ рассказала врач-вирусолог Надежда Жолобак.

По словам вирусолога, при COVID-19 крайне опасно принимать принимать нестероидные противовоспалительные препараты, к которым относятся ибупрофен, вольтарен, диклофенак, напроксен, аспирин.

"Опыт французских и итальянских исследователей свидетельствует, что эти препараты не только не помогают, а делают организм еще более восприимчивым к вирусу…", — объяснила Жолобак.

При этом она отметила, что аспирины даже создают условия для проникновения коронавирусной инфекции в легкие, что еще больше ускоряет поражение альвеол легких и развитие пневмонии.

Для понижения температуры вирусолог посоветовала принимать парацетамол, но, если это возможно, отказаться и от него, так как действие любых лекарств на организм при коронавирусе пока до конца не изучено. Поэтому она советует не принимать и анельгетики.