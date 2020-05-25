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Названы популярные, но опасные при COVID-19 лекарства 

Диана Товсепова 27 минут назад
Названы популярные, но опасные при COVID-19 лекарства
Фото: depositphotos.com
Оказывается, что лечиться привычными от простудных заболеваний лекарствами опасно при коронавирусе. Об этом в интервью СМИ рассказала врач-вирусолог Надежда Жолобак.
По словам вирусолога, при COVID-19 крайне опасно принимать принимать нестероидные противовоспалительные препараты, к которым относятся ибупрофен, вольтарен, диклофенак, напроксен, аспирин.
"Опыт французских и итальянских исследователей свидетельствует, что эти препараты не только не помогают, а делают организм еще более восприимчивым к вирусу…", — объяснила Жолобак.
При этом она отметила, что аспирины даже создают условия для проникновения коронавирусной инфекции в легкие, что еще больше ускоряет поражение альвеол легких и развитие пневмонии.
Для понижения температуры вирусолог посоветовала принимать парацетамол, но, если это возможно, отказаться и от него, так как действие любых лекарств на организм при коронавирусе пока до конца не изучено. Поэтому она советует не принимать и анельгетики.
"Вывод один: у вас высокая температура — обращайтесь в срочном порядке к врачу и не занимайтесь самолечением", — считает вирусолог.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, когда в РФ ожидается появление препарата от коронавируса.
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