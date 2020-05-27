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Ученые назвали причину осложнений от COVID-19 

Мира Маркина 3 часа назад
Ученые назвали причину осложнений от COVID-19
Фото: РИА Новости
Ученые Эксетерского университета в Великобритании и Университета Коннектикута в США обнаружили ген, который способствует заражению COVID-19 в тяжелой форме.
Как выяснилось, у людей с двумя дефектными копиями APOE, которые также провоцируют болезнь Альцгеймера, в два раза увеличивается риск опасной для жизни коронавирусной инфекции с осложнениями.
Ранее эксперты установили, что у людей с деменцией в три раза чаще развивается тяжелая форма COVID-19, но это также могло объясняться высокой распространенностью вируса в домах престарелых. Однако медики проанализировали данные о здоровье и генетике нескольких сотен тысяч человек и выяснили, что ключевую роль играет генотип APOE e4e4.
Более 2% процентов участников (около девяти тысяч человек) имели дефектные гены. При этом среди пациентов с COVID-19 мутации встречались у 5,13%.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о новом пути передачи коронавируса.
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Коронавирус
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