Ученые назвали причину осложнений от COVID-19 

Ученые Эксетерского университета в Великобритании и Университета Коннектикута в США обнаружили ген, который способствует заражению COVID-19 в тяжелой форме.

Как выяснилось, у людей с двумя дефектными копиями APOE, которые также провоцируют болезнь Альцгеймера, в два раза увеличивается риск опасной для жизни коронавирусной инфекции с осложнениями.

Ранее эксперты установили, что у людей с деменцией в три раза чаще развивается тяжелая форма COVID-19, но это также могло объясняться высокой распространенностью вируса в домах престарелых. Однако медики проанализировали данные о здоровье и генетике нескольких сотен тысяч человек и выяснили, что ключевую роль играет генотип APOE e4e4.

Более 2% процентов участников (около девяти тысяч человек) имели дефектные гены. При этом среди пациентов с COVID-19 мутации встречались у 5,13%.