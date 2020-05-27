Названа погода, способствующая заражению COVID-19 

Китайские ученые определили погоду, которая способствует заражению COVID-19.

Оказалось, что больше половины случаев коронавирусной инфекции произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.

Прежде, чем прийти к такому выводу, исследователи проанализировали данные о 3,75 миллионах подтвержденных случаев COVID-19 в мире в 185 странах с 21 января по 6 мая. Порядка 60% случаев заболевания зарегистрировано при температуре воздуха выше нуля, но ниже 20 градусов Цельсия. Помимо этого, 73,8% COVID-19 сосредоточены в регионах с абсолютной влажностью 3-10 грамм на кубический метр.

Согласно результатам исследования, COVID-19 распространяется преимущественно в умеренных широтах. Вдобавок к этому существуют оптимальные погодные условия, при которых концентрация вирусных частиц в окружающей среде, в том числе на поверхностях, значительно увеличивается.

По мнению специалистов, вспышки коронавируса могут повториться в крупных городах в средних широтах осенью 2020 года.