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Названа погода, способствующая заражению COVID-19 

Мира Маркина 3 часа назад
Китайские ученые определили погоду, которая способствует заражению COVID-19.
Оказалось, что больше половины случаев коронавирусной инфекции произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Прежде, чем прийти к такому выводу, исследователи проанализировали данные о 3,75 миллионах подтвержденных случаев COVID-19 в мире в 185 странах с 21 января по 6 мая. Порядка 60% случаев заболевания зарегистрировано при температуре воздуха выше нуля, но ниже 20 градусов Цельсия. Помимо этого, 73,8% COVID-19 сосредоточены в регионах с абсолютной влажностью 3-10 грамм на кубический метр.
Согласно результатам исследования, COVID-19 распространяется преимущественно в умеренных широтах. Вдобавок к этому существуют оптимальные погодные условия, при которых концентрация вирусных частиц в окружающей среде, в том числе на поверхностях, значительно увеличивается.
По мнению специалистов, вспышки коронавируса могут повториться в крупных городах в средних широтах осенью 2020 года.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Роспотребнадзор назвал ослабляющую COVID-19 погоду.
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Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор
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