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Роспотребнадзор назвал ослабляющую COVID-19 погоду 

Мария Сергеева 10 часов назад
Роспотребнадзор назвал ослабляющую COVID-19 погоду
Фото: depositphotos.com
Роспотребнадзор назвал ослабляющую активность коронавирусной инфекции погоду. Информация об этом появилась в Telegram-канале Стопкоронавирус.рф.
Согласно данным ведомства, на COVID-19 значительно влияет температура от +30 градусов. Также разрушению коронавируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность. Полное уничтожение инфекции происходит при температуре +70 градусов.
В то же время представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович напоминает, что подхватить коронавирус можно вне зависимости от погоды на улице.
Ранее "Рамблер" писал о местах с наименьшим риском заражения COVID-19.
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Коронавирус , COVID-19 , Мелита Вуйнович , ВОЗ , Роспотребнадзор
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