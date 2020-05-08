Роспотребнадзор назвал ослабляющую COVID-19 погоду 

Роспотребнадзор назвал ослабляющую активность коронавирусной инфекции погоду. Информация об этом появилась в Telegram-канале Стопкоронавирус.рф.
Согласно данным ведомства, на COVID-19 значительно влияет температура от +30 градусов. Также разрушению коронавируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность. Полное уничтожение инфекции происходит при температуре +70 градусов.
В то же время представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович напоминает, что подхватить коронавирус можно вне зависимости от погоды на улице.
Ранее "Рамблер" писал о местах с наименьшим риском заражения COVID-19.