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Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелой формы COVID-19 

Мира Маркина 4 часа назад
Курильщиков предупредили о риске тяжелого COVID-19
Фото: depositphotos.com
Курильщики более склонны к тяжелому течению коронавирусной инфекции, чем остальные люди. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Из-за того, что легкие курильщиков уже повреждены, среди них выше риск тяжелого течения болезни. Вдобавок к этому употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот.
Специалисты Роспотребнадзора призывают всех граждан отказаться от курения, тем самым обезопасив не только себя, но и своих близких, поскольку вдыхание вторичного табачного дыма также негативно отражается на здоровье.
По данным Роспотребнадзора, 27% населения Европейского региона России употребляют табак. Более 35% курильщиков — мужчины.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ВОЗ рассказала о влиянии курения на развитие коронавируса.
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Коронавирус , ВОЗ , Роспотребнадзор
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