Курильщиков предупредили о риске тяжелого COVID-19

Курильщики более склонны к тяжелому течению коронавирусной инфекции, чем остальные люди. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Из-за того, что легкие курильщиков уже повреждены, среди них выше риск тяжелого течения болезни. Вдобавок к этому употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот.

Специалисты Роспотребнадзора призывают всех граждан отказаться от курения, тем самым обезопасив не только себя, но и своих близких, поскольку вдыхание вторичного табачного дыма также негативно отражается на здоровье.

По данным Роспотребнадзора, 27% населения Европейского региона России употребляют табак. Более 35% курильщиков — мужчины.