За прошедшие сутки в России зафиксировано 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом 41,1% пациентов не имели клинических симптомов. За это время умерли 174 человека, полностью выздоровел 12 331 человек.

По регионам статистика новых случаев распределилась следующим образом:

Москва — 2830

Московская область — 817 Санкт-Петербург — 363 Нижегородская область — 228 Свердловская область — 207 Ростовская область — 203 Архангельская область — 169 Красноярский край — 148 Иркутская область — 112 Калужская область — 105 Тульская область — 105 Брянская область — 99 Ярославская область — 94 Ханты-Мансийский АО — 94 Ульяновская область — 92 Новгородская область — 89 Республика Дагестан — 89 Краснодарский край — 89 Пензенская область — 89 Кабардино-Балкарская Республика — 88 Волгоградская область — 88 Республика Саха (Якутия) — 88 Самарская область — 87 Новосибирская область — 87 Рязанская область — 85 Чувашская Республика — 85 Смоленская область — 84 Республика Башкортостан — 79 Алтайский край — 79 Белгородская область — 76 Орловская область — 75 Тамбовская область — 75 Ставропольский край — 75 Липецкая область — 68 Курская область — 67 Саратовская область — 65 Воронежская область — 63 Республика Татарстан — 63 Забайкальский край — 62 Хабаровский край — 62 Ямало-Ненецкий АО — 59 Ленинградская область — 58 Владимирская область — 57 Республика Северная Осетия — 57 Астраханская область — 57 Оренбургская область — 54 Республика Тыва — 54 Омская область — 53 Калининградская область — 50 Кировская область — 47 Мурманская область — 45 Республика Бурятия — 45 Республика Ингушетия — 43 Тюменская область — 42 Республика Марий Эл — 41 Пермский край — 41 Приморский край — 40 Республика Мордовия — 38 Ивановская область — 37 Челябинская область — 36 Вологодская область — 34 Карачаево-Черкесская Республика — 31 Томская область — 28 Республика Адыгея — 25 Республика Хакасия — 23 Костромская область — 21 Чеченская Республика — 21 Удмуртская Республика — 20 Камчатский край — 20 Псковская область — 16 Амурская область — 16 Тверская область — 15 Республика Карелия — 15 Кемеровская область — 13 Республика Коми — 9 Курганская область — 6 Республика Крым — 6 Сахалинская область — 5 Еврейская АО — 5 Магаданская область — 4 Ненецкий АО — 2 Республика Алтай — 2 Севастополь — 1 За все время в России зарегистрировано 362 342 случая коронавируса в 85 регионах, летальных случаев — 3807, выздоровели 131 129 человек.