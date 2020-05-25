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Роспотребнадзоре объяснили влияние алкоголя на организм при коронавирусной инфекции. Так, вопреки слухам о способности спирта убивать COVID-19, алкоголь только подвергает здоровье еще большей опасности.

В частносте, в ведомстве объяснили, что увлечение спиртным значительно подрывает иммунную систему, а также способствует развитию инфекционных и неинфекционных заболеваний, нарушений психического здоровья.