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В Роспотребнадзоре раскрыли влияние алкоголя при COVID-19 

Диана Товсепова 2 часа назад
В Роспотребнадзоре объяснили влияние алкоголя на организм при коронавирусной инфекции. Так, вопреки слухам о способности спирта убивать COVID-19, алкоголь только подвергает здоровье еще большей опасности.
В частносте, в ведомстве объяснили, что увлечение спиртным значительно подрывает иммунную систему, а также способствует развитию инфекционных и неинфекционных заболеваний, нарушений психического здоровья.
При этом в Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь несовместим с большинством лекарственных препаратов и напомнили, что по статистике в ВОЗ, ежегодно от алкогольной зависимости умирает 3 миллиона человек. Так, употребление спиртного во время пандемии стоит свести к минимуму
Ранее "Рамблер" сообщал, какие популярные лекарства могут быть опасными при коронавирусе.
Коронавирус , Видео , ВОЗ , Роспотребнадзор
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