Миру предрекли второй пик пандемии

Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что существует риск второго резкого подъема заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Майка Райана, на данный момент мир находится в середине первой волны пандемии.

«Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания…. Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым», — заявил представитель ВОЗ.

Майк Райан отметил, что после первой вспышки обычно следует вторая. Поэтому, по его словам, в первой волне пандемии может случиться второй пик. Он привел в пример эпидемию "испанки" в 1919 году.