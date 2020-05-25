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В ВОЗ заявили о риске второго пика пандемии коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
Миру предрекли второй пик пандемии
Фото: globallookpress.com
Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что существует риск второго резкого подъема заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Майка Райана, на данный момент мир находится в середине первой волны пандемии.
«Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания…. Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым», — заявил представитель ВОЗ.
Майк Райан отметил, что после первой вспышки обычно следует вторая. Поэтому, по его словам, в первой волне пандемии может случиться второй пик. Он привел в пример эпидемию "испанки" в 1919 году.
«Мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. (…) Мы можем получить второй пик в этой волне».
Ранее "Рамблер" сообщал, что популярный препарат увеличил смертность от COVID-19.
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Коронавирус , ВОЗ
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