Миру предрекли второй пик пандемии

Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что существует риск второго резкого подъема заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Майка Райана, на данный момент мир находится в середине первой волны пандемии.
«Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания…. Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым», — заявил представитель ВОЗ.
Майк Райан отметил, что после первой вспышки обычно следует вторая. Поэтому, по его словам, в первой волне пандемии может случиться второй пик. Он привел в пример эпидемию "испанки" в 1919 году.
«Мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. (…) Мы можем получить второй пик в этой волне».
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