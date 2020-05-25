Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Популярный при лечении COVID-19 препарат увеличил смертность 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Американские ученые провели исследование и выяснили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин увеличивает смертность больных коронавирусом.
Были проанализированы истории болезней 96 032 пациентов, госпитализированных с COVID-19. Из них 14 888 принимали противомалярийные препараты.
Пациентов разделили на четыре группы. Им были назначены гидроксихлорохин, хлорохин или их аналоги вместе с антибиотиками или без.
Оказалось, что эти лекарства не показали эффективность. Более того, они увеличили смертность. Так, в группах, которые принимали противомалярийные препараты этот показатель составил от 16 до 23,8 процента. У большинства обострялись сердечно-сосудистые заболевания. При этом в контрольной группе смертность осталась на уровне 9,3 процента.
Ученые из Америки отметили, что исследование репрезентативно. Данные о больных COVID-19, использованные в работе, были получены из 671 клиники в Австралии, Северной Америке, Южной Америке, Европе, Азии и Африке.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы популярные, но опасные при COVID-19 лекарства.
Комментарии 19
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что такое синдром саванта и почему его не лечат
Что такое синдром саванта и почему его не лечат
Названы сроки результатов теста вакцины от COVID-19
Названы сроки результатов теста вакцины от COVID-19
Названо условие для неуязвимости россиян к COVID-19
Названо условие для неуязвимости россиян к COVID-19
Как избавиться от похмелья
Как избавиться от похмелья
Ученые обнаружили слабое место коронавируса
Ученые обнаружили слабое место коронавируса
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
05:58
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
ЗОЖ
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
00:43
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если прихватило поясницу
03:30
Что делать, если прихватило поясницу
Болезни и лекарства Народная медицина
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
08:50
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
05:49
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
ЗОЖ
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
05:47
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Ученые обнаружили слабое место коронавируса
00:59
Ученые обнаружили слабое место коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение