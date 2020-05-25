Американские ученые провели исследование и выяснили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин увеличивает смертность больных коронавирусом.

Были проанализированы истории болезней 96 032 пациентов, госпитализированных с COVID-19. Из них 14 888 принимали противомалярийные препараты.

Пациентов разделили на четыре группы. Им были назначены гидроксихлорохин, хлорохин или их аналоги вместе с антибиотиками или без.

Оказалось, что эти лекарства не показали эффективность. Более того, они увеличили смертность. Так, в группах, которые принимали противомалярийные препараты этот показатель составил от 16 до 23,8 процента. У большинства обострялись сердечно-сосудистые заболевания. При этом в контрольной группе смертность осталась на уровне 9,3 процента.

Ученые из Америки отметили, что исследование репрезентативно. Данные о больных COVID-19, использованные в работе, были получены из 671 клиники в Австралии, Северной Америке, Южной Америке, Европе, Азии и Африке.