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Российский вирусолог сравнил COVID-19 с герпесом 

Диана Товсепова 3 часа назад
Врачи сравнивают коронавирус с вирусом герпеса. В частности, такое сравнение сделал заместитель директора НИИ имени Мечникова, бывший главный санитарный врач Москвы, вирусолог Николай Филатов, которого цитирует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своем Telegram-канале.
"Если мы сейчас всех начнем обследовать на вирус герпеса, то скажем, что это катастрофа, пандемия! У каждого второго будет этот вирус. И чего?", — возмутился вирусолог.
Филатов отметил, что из всех обследуемых пациентов коронавирус обнаруживают только у 3%. А из этих трех процентов всего у 45% есть клинические проявления болезни.
"У них нет заболевания! (…) Возьмите другой какой-нибудь возбудитель и обследуйте людей на него — вы его найдете", — подчеркнул вирусолог.
Отметим, что ранее ученые заявляли, что коронавирус, как и вирусы гриппа и герпеса, может приводить к отмиранию целых участков головного мозга.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда в РФ прогнозируют победу над эпидемией.
Комментарии
Коронавирус , Видео , Николай Филатов , Дмитрий Смирнов
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