Российский вирусолог сравнил COVID-19 с герпесом 

Врачи сравнивают коронавирус с вирусом герпеса. В частности, такое сравнение сделал заместитель директора НИИ имени Мечникова, бывший главный санитарный врач Москвы, вирусолог Николай Филатов , которого цитирует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своем Telegram-канале.

"Если мы сейчас всех начнем обследовать на вирус герпеса, то скажем, что это катастрофа, пандемия! У каждого второго будет этот вирус. И чего?", — возмутился вирусолог.

Филатов отметил, что из всех обследуемых пациентов коронавирус обнаруживают только у 3%. А из этих трех процентов всего у 45% есть клинические проявления болезни.

"У них нет заболевания! (…) Возьмите другой какой-нибудь возбудитель и обследуйте людей на него — вы его найдете", — подчеркнул вирусолог.

Отметим, что ранее ученые заявляли, что коронавирус, как и вирусы гриппа и герпеса, может приводить к отмиранию целых участков головного мозга.